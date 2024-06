Un male fulminante l'ha uccisa in quindici giorni: era in procinto di sposarsi

Aveva già programmato le nozze con il fidanzato Gianluca Tibaldi. In appena due settimane un male incurabile si è portato via tutte le sue forze fisiche e nervose fino al decesso. E' morta così il 29 maggio in ospedale a Padova Aurora Fassina, una bellissima donna, amata da tutti, che abitava a Montegrotto Terme, ma che era conosciutissima anche a Padova soprattutto nel quartiere Torre dove ha vissuto in precedenza. Da quanto emerso la trentenne una quindicina di giorni fa ha accusato un malessere che l'ha convinta a recarsi in ospedale accompagnata dal fidanzato. Dopo attenti accertamenti è emerso che il suo fegato non funzionava più a dovere. Un calvario che si è concluso il 29 maggio in un letto d'ospedale senza che si potesse far nulla per salvarla. Aurora lavorava come commessa al negozio Tigotà, specializzato in prodotti per la cosmesi e l'igiene della casa nel punto vendita di via Venezia a Padova.

Un dolore lacerante

Il funerale della trentenne è fissato per giovedì 6 giugno alle 15,30 nella chiesa di Torre. E' probabile che per quella data saranno in tanti coloro che vorranno portare un ultimo saluto alla ragazza scomparsa e provare a confortare il fidanzato e i familiari più stretti in un momento così devastante sul piano umano. Proprio Giampaolo Tibaldi, molto apprezzato nell'area Termale per aver svolto con passione il ruolo di consigliere comunale e assessore ha lasciato sui social un ricordo commovente alla sua adorata Aurora che sognava di portare all'altare il prossimo anno. «La morte non può fermare il vero amore – si legge nel posto - può solo ritardarlo per un po’ e rimandare l’abbraccio che avrei voluto darti oggi a un domani in cui saremo di nuovo insieme e felici. Questo non è un addio, ma solamente un arrivederci. Ti amo, sei sempre nei miei pensieri».