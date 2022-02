Antonio Morello è il presidente del nuovo settore Biomedicale di Confartigianato Imprese Padova. Originario di Padova, classe 1960, è titolare della Morello Service di Albignasego, azienda che offre da più di 30 anni servizio di assistenza tecnica elettromedicale in tutto il Triveneto.

Da sempre attivo nel sistema Confartigianato, non solo padovano ma anche regionale (è attualmente presidente di Saninveneto e amministratore di Upa formazione, in passato è stato membro del Cda di Upa Servizi e vicepresidente della federazione regionale di Confartigianato), in questo mandato sarà alla guida del nuovo sistema di categoria Biomedicale, al quale Confartigianato ha voluto dare il via con l’approvazione del nuovo atatuto, avvenuta qualche mese fa. «La terribile emergenza sanitaria vissuta negli ultimi due anni - ha dichiarato Morello - ha sollevato temi che trovano nel nuovo sistema di categoria biomedicale risposte importanti; di questo, Confartigianato ne ha fatto un tema di grande priorità. Le imprese che gravitano in questo mondo sono quelle del curativo tradizionale: biomedicale, dentale, ottica, termale, medicina non convenzionale hanno un bisogno urgente di unirsi per sentirsi rappresentate con maggior peso. Hanno un sistema di competenze radicate negli anni nel nostro territorio e che ora, alla vigilia dell’avvio del Pnrr, dovranno essere considerate, ascoltate e valorizzate come meritano. Per questo abbiamo deciso di mettere a fattor comune tutte quelle realtà imprenditoriale di estrazione sanitaria e far sentire la loro voce e il valore che esprimono nel nostro territorio, così ricco di queste realtà produttive. Abbiamo quindi raggruppato sotto un’unica area tutte le imprese, i liberi professionisti, gli studi medici per studiare iniziative a loro tutela e valorizzazione».