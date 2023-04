Lutto in casa Ascom Padova: è scomparso a 80 anni il noto calzolaio Antonio Salmaso

Lutto in famiglia per il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin: all’età di 80 anni, dopo una lunga malattia, è scomparso Antonio Salmaso, padre della moglie del presidente, Nadia.

Antonio Salmaso

Noto calzolaio in attività nel quartiere Forcellini (tra i suoi clienti numerosi i medici attivi negli ospedali padovani), Antonio Salmaso era noto anche per la sua passione per lo sport e per i successi nelle gare di bocce. Genitore, oltre che di Nadia, anche di Corrado e Sandro, tutti e tre i fratelli impegnati nel mondo della panificazione, Antonio Salmaso ha sempre coltivato anche la sua passione per il canto. I funerali avranno luogo mercoledì prossimo, 5 aprile, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Saonara.