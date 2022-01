Polizia locale di Padova in lutto, è scomparso l'ex comandante Lucio Terrin

Un grave lutto nel giorno dell'Epifania: la polizia locale di Padova piange l'ex comandante Lucio Terrin, che era andato in pensione nel 2010 dopo 35 anni di onorato servizio.

Lucio Terrin

Lo ricorda così il sindaco Sergio Giordani: «È mancato Lucio Terrin, ex comandante della Polizia Municipale, per 35 anni ogni giorno in servizio per tutti i padovani, fino alla pensione alla quale era arrivato nel 2010. Un uomo, prima ancora che un comandante, apprezzato da tutti e da sempre impegnato nel sociale, prima nel Club Ignoranti poi anche nella Croce Verde di cui è stato anche presidente. Un grazie da tutti i padovani per il suo impegno a favore della città e delle persone più deboli e fragili». .