È mancato il re dei panini fantasia Giorgio Sumiti e storico gestore dell’omonimo punto vendita in via Belzoni

È mancato Giorgio Sumiti, storico gestore dell’omonimo punto vendita in via Belzoni. Un uomo che dei panini sempre diversi aveva fatto il suo punto di forza e sopratttuto, un'ottima alternativa al pranzo dei tanti studenti, ma non solo, che si trovano a passare per la via.

Un posto anche turistico

«La goliardia universitaria, e Sumiti era quasi una exclave universitaria vista la frequentazione degli studenti nel suo locale di via Belzoni, aveva anche dettato le regole che un turista in visita a Padova non poteva mancare: un panino da Sumiti, la Cappella degli Scrovegni, il Santo».

Il presidente dell'Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, ricorda così Giorgio Sumiti, una vera e propria "istituzione" per Padova.

La qualità e il servizio

«Dai Sumiti - continua Bertin - sono passate generazioni di studenti ma anche tante famiglie padovane che in tutti questi anni non hanno voluto rinunciare a due concetti fondamentali del commercio: la qualità e il servizio».

Le condoglianze

«Alla famiglia - ha concluso il presidente dell'Ascom Confcommercio - va il nostro sincero cordoglio per la perdita non solo di un associato ma di una figura che Padova, i padovani e migliaia di studenti e turisti non potranno dimenticare»