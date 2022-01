Lutto all'Università di Padova: scomparso il professore emerito Giovanni Felice Azzone

È scomparso all'età di 94 anni il professore emerito dell'Università di Padova e accedemico dei Lincei Giovanni Felice Azzone, conosciuto e apprezzato patologo, biochimico e ricercatore italiano. L'alzabara si terrà nella mattinata di martedì 11 gennaio nel cortile antico di Palazzo Bo.

Daniela Mapelli

«La scomparsa del professore emerito Giovanni Felice Azzone - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova - è una triste notizia per il nostro Ateneo. Medico di altissimo profilo, ha saputo innovare la medicina nei numerosi campi di ricerca nei quali si è cimentato, con intuizioni brillanti capaci di anticipare i tempi. Un impegno che lascia ampia traccia non soltanto nelle centinaia di pubblicazioni scientifiche, ma anche nella testimonianza quotidiana di tantissimi allieve e allievi che portano avanti, oggi, il suo lavoro. Le condoglianze mie e dell’Università di Padova vanno a famiglia, parenti e amici».

Rosario Rizzuto

«Oggi l’Università di Padova e la sua Scuola Medica - dichiara il professor Rosario Rizzuto - piangono la scomparsa di una delle personalità più eminenti, il professore Giovanni Felice Azzone. Della sua straordinaria carriera ricordiamo non solo i contributi scientifici, come l’aver dato origine, al ritorno dal Karolinska di Stoccolma, alla grande tradizione padovana di studi sui mitocondri, ma anche la capacità di riconoscere, attrarre e valorizzare generazioni di giovani scienziati. Anche per me, il professor Azzone non è stato solo il relatore di tesi, che ogni sera, magari tornando tardi da un consiglio di facoltà, discuteva i risultati degli esperimenti, ma anche colui che con la sua intelligenza, il suo carisma ed il suo entusiasmo mi ha spinto verso la carriera di medico ricercatore. Il professor Azzone era una personalità colta e poliedrica, dai molti interessi, che ha brillantemente partecipato al dibattito culturale padovano e nazionale. Per questo, oggi tutti i suoi allievi, l’Università di Padova e l’intera comunità nazionale della cultura e della scienza lo ricordano con ammirazione, gratitudine e affetto. Nel condividere il dolore della famiglia, cui mi lega una lunga amicizia, mi sostiene la consapevolezza che la sua passione per la scienza rimarrà viva, e sarà trasmessa alle future generazioni da tutti quegli scienziati che lui ha formato e che lo considerano un maestro».