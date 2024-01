Mondo degli architetti padovani in lutto: è scomparso Maurizio Michelazzo

«Con lui se ne va un pezzo di storia del nostro Ordine, una persona equilibrata e un punto di riferimento per tutta la comunità degli architetti padovani che negli anni hanno imparato a conoscerlo»: con queste parole Roberto Righetto, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, ha annunciato la scomparsa dell’architetto Maurizio Michelazzo, 65 anni, consigliere in carica dell’Ordine.

Maurizio Michelazzo

A ripercorrere le tappe principali della vita di Maurizio Michelazzo - che da un anno lottava contro una grave malattia - è lo stesso Righetto: «A partire dal 1996 è entrato a far parte dell’istituzione come Consigliere dell’Ordine, carica che ha ricoperto continuativamente dapprima fino al 2009 e poi dal 2017 fino ai giorni nostri. L’attaccamento all’istituzione è sempre stato profondo e sincero in Maurizio, tant’è che nel periodo tra i due mandati di consigliere ha poi ricoperto la funzione di Membro del Consiglio di Disciplina Territoriale dal 21 maggio 2014 e Presidente di uno dei Collegi di Disciplina dal 19 gennaio 2015 al 12 luglio 2017. Il centro dell’attività dell’arch. Michelazzo e che lo ha fatto conoscere alla comunità dei professionisti è stato quello dell’ambito della Sicurezza sul lavoro. Dal 1996, anno di emanazione della normativa sulla sicurezza nei cantieri, si è adoperato quale promotore di gruppi di lavoro e di studio, sia a livello provinciale (presso l’Ordine) che regionale (presso la FOAV) e nazionale (presso il CNA); il frutto di tutto questo appassionato lavoro è stato una serie di documenti, convegni, articoli e supporti di lavoro di estrema utilità per chi si è poi cimentato in questo nuovo settore dell’attività delle costruzioni. È stato coordinatore per la Sicurezza in varie tipologie di cantieri, ed in particolare ultimamente anche nel settore molto specifico degli edifici e delle manifestazioni dello Spettacolo. Si è occupato pure di prevenzione incendi nel settore commerciale e nel pubblico spettacolo e, su quest’ultimo argomento ha pubblicato alcuni articoli. Membro di Commissioni edilizie e per il paesaggio e di commissioni di Protezione civile a livello provinciale, regionale e nazionale, l’architetto Michelazzo è stato anche un costante punto di riferimento per gli architetti della bassa padovana, territorio che lui, che era nato ad Este nel 1959, amava e conosceva profondamente».

Architetto e insegnante

Prosegue Roberto Righetto: «Altro aspetto rilevante di Maurizio, è stato il suo impegno professionale nel settore della scuola, a cui dedicava una parte considerevole del suo tempo insegnando negli istituti pubblici. L’altruismo è la dote che chiunque ha avuto la fortuna di entrare in contatto con Maurizio veniva sempre a lui riconosciuta. Sempre disponibile, sapeva ascoltare e non faceva mai mancare il suo supporto e il suo consiglio. La scelta stessa di occuparsi di temi settoriali quali la sicurezza e la protezione civile e la prevenzione incendi è stata un riflesso della sua propensione nel prendersi cura degli altri, mettendo a disposizione le sue competenze tecniche per il benessere delle persone. La sua scomparsa lascia tutti costernati, sapendo di non poter più contare sulla sua sincera e appassionata presenza. Con lui se ne va un bravo professionista, un membro delle istituzioni e anche soprattutto un amico di molti di noi. Ci stringiamo alla moglie Anna Grazia Fontana che, lontano dalle luci della ribalta, lo ha sempre appoggiato e sostenuto così come Maurizio stesso non mancava mai di farci sapere, e alla quale noi tutti siamo grati per averlo sempre accompagnato».