Lutto nell'Alta Padovana: è scomparsa Paola Bonin Pagetta

L’Ascom Confcommercio dell’Alta Padovana piange la scomparsa di Paola Bonin Pagetta.

Paola Bonin Pagetta

Per molti anni fiduciaria dell’Associazione per il comune di Curtarolo, era conosciutissima per aver gestito l’Antica Salumeria, storico negozio di alimentari, giornali e tabacchi e punto di riferimento per l’intera comunità. Donna molto forte, instancabile lavoratrice, la signora Bonin Pagetta, una volta chiusa l’attività ed essere andata in pensione, non aveva fatto mancare il suo supporto di idee ed esperienza dapprima al marito e poi al figlio Sandro. Ultimamente, dopo tanti anni di lavoro e sacrificio, aveva deciso che era tempo di tirare i remi in barca e di dedicarsi al nipotino Achille. La malattia, arrivata improvvisamente, in soli due mesi ne ha stroncato la forte fibra. «Figure come quella della signora Bonin Pagetta – ha detto il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - sono un insegnamento per chi, anche in tempi difficili come quelli che stiamo affrontando, sceglie di operare nel mondo del commercio. A lei va il nostro sentito ringraziamento per quanto ha fatto per l’Ascom e con l’Ascom mentre alla famiglia va la nostra più vicina partecipazione». I funerali si terranno giovedì alle ore 10 a Curtarolo