Scomparso Sergio Valentini, fondò nel Padovano l'azienda leader nella produzione di divani

È scomparso Sergio Valentini, il fondatore di Valentini, azienda di Campodarsego riconosciuta a livello internazionale per la produzione e vendita di divani e imbottiti di alta gamma. La sua dedizione alla qualità e all'eccellenza ha fatto di Valentini un punto di riferimento nel mondo del design e dell'arredamento. Il suo lavoro instancabile e la sua visione hanno ispirato e continuano a ispirare la sua famiglia e l'intera azienda.

Sergio Valentini

Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, da quando nel 1954 ha posto le basi per fondare l'azienda che nei decenni è cresciuta esportando in tutto il mondo il saper fare italiano, mantenendo sempre saldi i legami con il territorio, grazie al suo impegno verso la crescita industriale e allo sviluppo della comunità locale. Affiancato dai figli Fabio, Monica e Susanna, Sergio ha plasmato Valentini con la sua saggezza imprenditoriale e il suo impegno incessante. Il suo lascito rimarrà vivo attraverso il marchio che ha creato e la passione che ha trasmesso a coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Nel suo esempio, la famiglia e l'azienda guardano al futuro con determinazione e fiducia, continuando a seguire i valori e che hanno reso Valentini un nome rispettato e ammirato. In questo momento di dolore tutta Valentini si unisce nel suo ricordo, nel sostegno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. I funerali avranno luogo mercoledì 24 aprile alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di San Bonaventura.