Foro in lutto, muore a 62 anni l'avvocato Paolo Marson

E' morto l’avvocato Paolo Marson, noto penalista padovano d'adozione e titolare di uno studio in piazza De Gasperi. Marson, 62 anni, era ricoverato da circa dieci giorni nell’Istituto oncologico veneto dopo una malattia che lo aveva colpito da pochi mesi. Paolo Marson è nato a Venezia nel 1959. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova nel 1983, ha esercitato nella città del Santo per quasi 40 anni. Oltre alla professione, coltivava da sempre la passione per lo sport, soprattutto il tennis, il trekking e la maratona. Recentemente aveva curato gli interessi di don Albino Bizzotto e di un raggiro ai suoi danni di oltre 370 mila euro da parte di alcune famiglie nomadi che lui aveva aiutato. Coinvolti in 11 sono stati costretti al patteggiamento. «È una grave perdita perché l’avvocato Paolo Marson è come dovrebbe essere un avvocato: serio, competente, appassionato e riservato - lo ricorda il presidente dell’Ordine degli avvocati di Padova, Leonardo Arnau - .È una morte davvero prematura perché se n’è andato anche nel momento di massima maturità professionale: avercene legali come lui. Purtroppo con la sua morte abbiamo perso un pilastro del foro padovano».