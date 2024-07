Si è spento Giuliano Lanza, il pittore e medico che amava la natura poliedrica

Paesaggi dell’anima e colori: è questa l’eredità che ci lascia l’artista e uomo poliedrico Giuliano Lanza. Si è spento dopo una lunga malattia l’artista, che con la Galleria d’arte “Edizioni dell’Acquario”, fondata già nel lontano 1984 con la moglie Chiara Pavan, ha contribuito alla crescita culturale della città di Padova, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per amanti ed estimatori d’arte. La sua innata curiosità e la passione verso tutte le forme d’arte lo hanno spinto verso la scoperta di diverse tecniche pittoriche, la scultura e la ceramica, alle quali si è dedicato senza mai arrestarsi neanche durante la malattia, mostrando una grande forza d’animo e un amore incondizionato per il bello e per la vita. Alla base di tutte le sue opere c’è uno studio approfondito dell’uso del colore in tutte le sue sfumature. Il tema del colore viene associato all’espressione delle più svariate emozioni divenendo un vero e proprio dolce leitmotiv.

Le sue opere hanno una grande capacità comunicativa e nascono dalla conoscenza personale, dal confronto pittorico e dall’amicizia con i più importanti nomi dell’arte italiana della seconda metà del ’900, solo per citarne alcuni: Emilio Vedova, Ugo Nespolo, Emilio Greco, Pietro Dorazio, Concetto Pozzati ed Emilio Tadini, le cui opere sono in permanenza presso la Galleria d’arte. La natura poliedrica ed ecclettica di Giuliano Lanza emerge non solo negli studi giovanili in medicina, ma anche nel suo amore verso la natura. Negli anni ’90 tale passione lo ha spinto a fondare insieme alla moglie Chiara l’Azienda Agricola biologica “la Ghiandaia” a Chiusdino (Siena), nella quale si è distinto per il grande impegno nella tutela e conservazione del territorio e della biodiversità attraverso la predilezione delle coltivazioni biologiche in via di estinzione. Gallerista, pittore, agricoltore, medico, un uomo dalle mille risorse che ha sempre dimostrato la sua grande passione e curiosità per la vita in tutte le sue forme. I funerali si sono svolti ieri, 11 luglio, nella Chiesa di Sant'Agostino ad Albignasego.