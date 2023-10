Lutto per Antonella Viola, muore il papà: «Mi ha lasciata libera di essere ciò che volevo»

E' scomparso Gerardo Viola, ex professore di lingua tedesca a Taranto e padre della professoressa e immunologa Antonella Viola. Proprio la nota opinionista scientifica ha dedicato un lungo post al padre, che pubblichiamo integralmente

Il post di Antonella Viola dedicato al padre

«Non avrei potuto avere un padre migliore. Sin da quando ho memoria per me ci sei sempre stato, che si trattasse di andarmi a comprare di corsa un album da disegno per la scuola, un paio di collant per uscire con le amiche il sabato sera, di accompagnarmi alle feste e in seguito persino a Basilea, da Taranto, quando il lavoro mi ha portato lì - scrive Viola sulla sua pagina Facebook - .Ci sei stato sempre anche quando ormai avevo costruito la mia famiglia, lasciando la tua città per seguirmi in giro per l’Italia e prenderti cura, insieme alla mamma, dei miei figli, permettendomi così di lavorare serenamente. Eri tu che li andavi a prendere da scuola per portarli al parco, a nuoto o dagli amici. Eri tu che correvi (ancora una volta) a comprarmi il latte o i biscotti quando tornavo a casa la sera e mi accorgevo di averne bisogno. E hai fatto tutto questo sempre con una leggerezza e grazia da far sembrare tutto normale, senza mai chiedere in cambio nulla, neppure gratitudine. Ma non è stato “solo” questo il tuo merito. Credo che tu non ti sia mai neppure reso conto di quanto la tua influenza sia stata fondamentale nella mia vita. E’ a te che devo l’amore per la cultura, per la scienza e per l’arte. A te che mi hai cresciuta tra i libri, le enciclopedie, la musica e i film. I miei ricordi più remoti di te sono quelli delle mattine della domenica trascorse a ballare intorno al tavolo ascoltando e interpretando “Pierino e il lupo” o “La gazza ladra” oppure al cinema, ogni volta che c’era un film che ritenevi adatto a noi bambine. L’amore per il Cinema, senz’altro la mia più grande passione, lo devo a te: tu mi parlavi della magia di quel mondo, mi mostravi piccoli e grandi capolavori, mi portavi persino con te ai cineforum dove io, bambina, non capivo tutto ma respiravo un’aria diversa da quella che c’era nelle riunioni festose e rumorose con i parenti, nei cortili dei giochi o persino nelle aule scolastiche. E in quel mondo fatto di parole e silenzi, luci e ombre, pianti e risate sono cresciuta, riuscendo, grazie al Cinema che tu mi hai mostrato, a tenere sempre viva la meraviglia dentro me. Quella meraviglia che mi ha permesso di diventare una brava ricercatrice, di dedicarmi alla scienza con passione. Quante serate abbiamo trascorso ascoltando Piero Angela! Tu mi dicevi che sono nata mentre gli esseri umani conquistavano la Luna, che da neonata, tra le tue braccia, ho vissuto tutte le fasi di quell’incredibile impresa; e che quindi sarei senz’altro stata una donna di scienza. Sei stato un grande padre perché mi hai lasciata libera di essere qualunque cosa io volessi essere, ma hai reso fertile il terreno in cui crescevo, offrendomi arte, cultura e sogni. Ciao papà, mi mancherai moltissimo».