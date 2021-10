Lutto alla Cia, morto lo storico segretario Danilo Sante Riello

È mancato Danillo Sante Riello, 84 anni, di Campo San Martino, già segretario di zona della Cia di Camposampiero e consigliere regionale del Pci dal 1979 al 1980. In quel biennio fu componente della Quarta e della Sesta Commissione. Figura illustre, conosciutissimo in paese, è stato anche consigliere provinciale, consigliere comunale a Campo San Martino, assessore del Consorzio di bonifica Pedemontano-Brenta e responsabile dell'associazione Pensionati Alta Padovana della Cia. Durante la sua lunga carriera all’interno della stessa Confederazione, dalla metà degli anni Sessanta fino al 2000, si è distinto per la sua grande professionalità, serietà e competenza.

«Ha saputo interpretare e trasmettere i valori sindacali, sempre col fine ultimo del raggiungimento del bene comune – sottolinea Cia Padova – È stato un pilastro del mondo agricolo provinciale, lo ricordiamo con profonda stima e affetto». Ha lavorato a difesa degli agricoltori, dei mezzadri e dei più fragili, vivendo in prima persona l’evoluzione della Cia: prima come segretario provinciale dell'Alleanza Contadina di Padova, poi come segretario di zona di Camposampiero della Cia. Riello lascia la moglie Franca e due figli. Il funerale verrà celebrato domani, sabato 16 ottobre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Campo San Martino.