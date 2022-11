E' morto a 90 anni lo storico commerciante di abbigliamento Alberto Giraudo

È morto a 90 anni Alberto Giraudo, uno dei commercianti più noti in città ed ex calciatore del Padova di Nereo Rocco. Giraudo per più di 50 anni è stato il titolare del negozio di abbigliamento maschile in via Matteotti che porta il suo nome, prima di “ripiegare” sull'outlet a pochi metri e lasciare gli affari in mano al figlio Jonathan. Giraudo ha gestito anche altri punti vendita a Venezia e Parma. Il novantenne era molto noto anche per il suo passato da calciatore. Ha giocato infatti negli anni ’50 nelle giovanili del Calcio Padova (vedi foto in basso), quando a guidare la prima squadra c’era Nereo Rocco. Poi una carriera in serie C in giro per l'Italia. Lascia la moglie Annamaria e figli Jonathan e Giuditta. I funerali si terranno martedì prossimo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Feriole di Selvazzano.