È morto Tonino Zorzi, leggenda del basket italiano

Punto di riferimento nella storia della pallacanestro italiana, prima da giocatore e poi da allenatore, dal 2010 era stato inserito nella 'Italia Basket Hall of Fame, è mancato sabato 19, Antonio Zorzi. Era da diverso tempo malato. A dare l'annuncio della scomparsa è stato il figlio Maurizio, con un post sui social: «Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato…nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene…ciao papà».

Antonio Zorzi, detto Tonino, per tutti il “paron”, uno degli allenatori più amati nel mondo della pallacanestro italiana. Aveva da poco compiuto 88 anni. Da giocatore aveva giocato soltanto con la Pallacanestro Varese, dal 1954 al 1962, vincendo lo scudetto nella stagione 1960-61. Giocò anche 22 presenze in Nazionale, con gli Europei del 1953 e del 1965. Ad appena 27 anni decide improvvisamente di lasciare il campo da giocatore per dedicarsi alla carriera di allenatore. Il suo nome nel basket è infatti legato soprattutto ai tanti successi ottenuti in panchina con diverse squadre: Gorizia, Venezia, Napoli, Padova... Ha guidato il Petrarca nella stagione 1967 - 68.