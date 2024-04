Moschea via Turazza, i residenti contro i musulmani: «Pregano troppo. Non riposiamo»

Non riuscirebbero più a dormire per le preghiere in Moschea. I residenti di via Turazza se la prendono con i fedeli musulmani, che dal 2012, per volontà dell’associazione culturale "Al-Hikmah" (La saggezza), pregano all’interno di una ex galleria d’arte. «La politica e la religione non c’entrano nulla, è che non riusciamo a dormire» hanno precisato gli autori di decine di esposti a polizia, carabinieri e Procura, di cui ha dato notizia Il Gazzttino. A marzo è arrivata anche una email al gabinetto del sindaco, Sergo Giordani. «Pregano utilizzando casse e altoparlanti. Pregano all’esterno della moschea. La loro voce entra nelle nostre abitazione e così non si vive più» denunciano i residenti

La convivenza

Il primo esposto, indirizzato alla Questura, risale addirittura a dieci anni fa: «Abbiamo provato a instaurare un dialogo con il responsabile della moschea, onde ottenere l’abbassamento del volume ma hanno risposto che se non ci fossimo fatti gli affari nostri, sarebbero venuti a trovarci di notte. Non abbiamo più pace e tranquillità e viviamo nel perenne stato di terrore che la minaccia venga posta in essere». A metà marzo la lettera: «Siamo un gruppo di cittadini residenti nella via Turazza e limitrofe tutti confinanti con la sede dell’associazione, dicasi meglio moschea islamica in quanto ci risulta lì venga svolta regolarmente attività religiosa - si legge- prevalentemente, con assemblea/riunione ad ogni venerdì, e convegni serali/notte nel mese del Ramadan. La situazione nel corso degli anni da subito è stata difficile per non dire conflittuale, abbiamo avuto fin dall’inizio episodi di contrasto e persino violenza, tutto documentato da continui e repentini interventi delle forze dell’ordine».

Le richieste

«I residenti, a questo punto, sperano nell’intervento del primo cittadino e chiediamo un incontro con tutte le autorità affinché venga opportunamente posta in essere una soluzione di chiarimento e/o possibilmente di una nuova adeguata sistemazione logistica ove la comunità musulmana possa svolgere le sue funzioni senza arrecare ulteriormente motivi di dissidio con tutti i residenti, in primis noi residenti di via Turazza». L'ultima chiamata proprio nel weekend: «Non riesco a dormire, in moschea proseguono a pregare» racconta un residente, senza però ricevere un feedback o un intervento.