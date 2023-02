Mosco (Lega): «Revocare la concessione del trasporto pubblico a BusItalia. E' inadempiente»

Nel giorno in cui BusItalia inaugura l'ACademy, la leghista Eleonora Mosco chiede la revoca del contratto per i trasporto pubblico. «La situazione è al collasso. Le corse urbane di tram e autobus annullate senza preavviso sono ormai diventate un'emergenza sociale. L'intero servizio di trasporto pubblico locale è a rischio, a causa di problemi strutturali dell'azienda di gestione. Chiediamo revoca concessione a Busitalia per inadempienza rispetto alle clausole contrattuali».

Le problematiche

«Ci sono turni che non sono mai partiti dall’inizio del bando. Ecco i dati: dal deposito di Padova non sono mai partiti 4 turni: 1 turno a Montegrotto; 1 turno a Pozzonovo; 30% di corse bis tagliate nel servizio urbano – spiega la consigliera comunale ed ex vicesindaca Mosco - .Le corse che saltano per mancanza di mezzi, gli autobus non sono adatti a fare certi servizi: ordinati senza cinture, con pianali non idonei al tipo di servizio. Chi fa gli ordini e programma non sa cosa sta facendo. Poi mancano gli autisti: questa emorragia di personale sarà ulteriormente aggravata con una decina di persone che se ne andranno via con la chiusura del bando Actv, altre 10 persone da Settembre si sono già licenziate, sono previsti pensionamenti, sono sempre di più gli autisti in giovane età che scelgono di licenziarsi e l'azienda non li riesce a rimpiazzare a causa di un contratto di lavoro semplicemente fuori mercato, con stipendi di centinaia di euro inferiori a quelli offerti da altre aziende di trasporto pubblico del territorio. L’azienda non sta rispettando le clausole inserite nel bando: Busitalia ha vinto un bando che in programma aveva tot corse, turni e km e non ne stanno facendo. Hanno tagliato corse e non stanno rispettando bando. E' ora di dire la verità – chiude la leghista - perché la situazione è drammatica: rischiamo di rimanere senza un servizio di trasporto pubblico a Padova e provincia, e Busitalia non è strutturalmente in grado di far fronte alla situazione».