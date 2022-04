Gli scatti in bianco e nero di Minotto in mostra alle Scuderie di palazzo Moroni

Fino al 18 aprile, nelle Scuderie di Palazzo Moroni, a Padova, è aperta al pubblico la mostra fotografica “Momenti di vita", di Mauro Minotto.

La mostra

L’esposizione, realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il gruppo Mignon, sarà visitabile, a ingresso libero, dal martedì alla domenica, con orario: 09:30-12:30 e 16:00-19:00; chiuso il lunedì non festivo. Il focus degli oltre 70 scatti esposti, rigorosamente in bianco e nero, è sulle persone, riprese da Minotto nella loro quotidianità, durante il suo “percorso di ricerca” entro i confini nazionali, ma anche europei e oltre. Egli si definisce, infatti, un fotografo umanista, un termine, questo, riferito a diversi, grandi fotografi del secolo scorso , perché ogni persona che incontra, dice Mauro Minotto, «è lo specchio di me stesso e quando fisso quel gesto o quella situazione penso che ciò che vedo fa parte del mio vivere quotidiano. Dietro ogni volto, ogni sguardo, c’è un vissuto che non conosco, ma che potrebbe essere il mio e nel mio agire c’è sempre il rispetto per chi incrocio nel cammino. Grazie a questa passione porto con me tanta umanità». Minotto è un fotografo padovano che lega il suo nome al Gruppo Mignon, di cui fa parte sin dalla sua costituzione, nel 1995. Il suo percorso fotografico ha inizio nei primi anni ‘80 quando, oltre allo sviluppo dei propri negativi in bianco e nero, si dedica personalmente anche alla stampa in camera oscura. Ha partecipato a molti concorsi fotografici ottenendo spesso premi e riconoscimenti. Nella primavera del 2005 una sua antologica è stata ospitata a Villa Breda e nel 2008 ha esposto una serie di immagini sul Cammino di Santiago di Compostela nella Libreria Pangea di Padova, pubblicandone anche un libro.