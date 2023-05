Movida, al Portello tornano in azione gli street tutor

Come era stato annunciato dall'assessore alla sicurezza del Comune di Padova, Diego Bonavina, ecco in azione gli Street tutor nelle piazze e al Portello. Lo hanno fatto la sera del 17 maggio, in una delle aree maggiormente frequentate dai giovani.

Street tutor

Gli operatori in azione questa notte erano già stati assunti la scorsa estate dall'amministrazione, dopo le tante proteste dei residenti, soprattutto quelli del centro storico. Sono 36 gli Street Tutor che hanno preso servizio e che saranno presenti nelle zone definite più, calde fino a fine luglio. Operativi dalle 23 alle 3 di notte, sono chiamati a monitorare la situazione e a dialogare con i ragazzi, avvisando direttamente le forze dell'ordine solo in caso di necessità. La scorsa estate sono il loro operato è stato utile per gestire situazioni che avrebbero potuto degenerare, per questo si è deciso, dopo l'esperimento dell'estate passata, non solo di confermare ma di strutturare questo tipo di iniziativa.