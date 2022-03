La proposta del Pd: «Rimettere le corone d'alloro sui monumenti di quartiere il 25 aprile»

Lunedì 21 marzo verrà discussa e votata la mozione presentata dal capogruppo del Partito democratico Gianni Berno e firmata da tutti i consiglieri del partito per ripristinare, come era sempre avvenuto sino al 2015, le corone di alloro davanti ai monumenti dei quartieri e del centro storico per dare maggior valore alle varie cerimonie che si svolgono per mantenere la memoria di quanti hanno combattuto e spesso sacrificato la propria vita per la libertà, la giustizia e l'indipendenza del Paese.

La mozione

«Sino al 2015 era prassi a cura del Comune di Padova di fornire una corona di alloro con coccarda tricolore per ciascuno dei monumenti presenti sia in centro storico che nei quartieri di Padova - fa notare Berno - Dal 2016 il Comune ha fatto la scelta di eliminare le corone di alloro per i monumenti presenti nei quartieri, fornendo in occasione del 25 aprile un vaso di fiori con coccarda tricolore». La proposta della mozione PD prevede di riattivare a partire dal 25 aprile 2022 la tradizione passata di fornire una corona di alloro per ciascun monumento o cippo presente in città connesso alla festa del 25 aprile; di continuare a valorizzare tutte le cerimonie per la Festa del 25 aprile, di raccogliere e valorizzare ricordi, testimonianze e documenti connessi a monumenti e figure significative della storia locale e che usualmente vengono richiamati in occasione delle cerimonie del 25 aprile e di ricordare con questo gesto simbolico anche tutte le vittime di ogni guerra ed in particolare quelle del popolo ucraino per la drammatica invasione russa in corso.