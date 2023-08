Autovelox di Cadoneghe, la protesta dei multati arriva sotto la Prefettura

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sono presentati in Prefettura a Padova, in piazza Antenore, in circa 150. Sono i multati di Cadoneghe, che si sono dati appuntamento in questa settimana ferragostana per protestare contro le contravvenzioni distribuite a pioggia dall'autovelox della strada 307. Già prima delle 18 erano tutti pronti per incontrare il Prefetto che come invece poteva essere prevedibile era fuori città vista la data. Persone comuni, circa un quarto residenti nel Comune del sindaco Marco Schiesaro che tanto malcontento è riuscito a creare per avere installato un autovelox che lui continua a ribadire fosse necessario. Punti di vista. Una strada percorsa da persone che prevalentemente vanno a lavorare. Inftti se un quarto dei presenti sono residenti, gli altri sono tutti domiciliati in altri comuni ma che quella strada la fanno per recarsi sul posto di lavoro. «Andrò a lavorare per pagare le multe», ripetono in tanti. Un signore che si muove in moto ha preso una multa da 500 euro. Andava ai 90 kmh, è vero, però pare ugualmente esagerato. Come è parso esagerato il can can sulla vicenda dell'autovelox fatto saltare da qualcuno per protesta. Si è creato un clima attorno a questa cosa, stiamo parldando comunque del danno ad un oggetto a fronte di tante persone che si sono viste complicare la vita in un tempo che è già di per sé difficile, tanto da chiamare in causa termini come attentato se non addirittura tirare fuori lo spauracchio degli anarco insurrezionalisti, c'è chi lo ha fatto, che tanto è una possibilità gettonatissima quando non si sa recisamente cosa dire o a chi scaricare una responsabilità.

La gente fa fatica ad arrivare a fine mese, tanto che si ritrova in pieno agosto per protestare contro delle multe. Numerose e insensate, lo dice il buonsenso. Multe che poi sono dello stesso importo se uno è milionario o se appunto lavora per vivere. E hai voglia a dire che certi sistemi sono usati per la sicurezza perché la gente non è stupida, ci arriva a capire che un dispositivo messo su una curva in tangenziale, tanto per fare un esempio che a Padova conoscono tutti, non è altro che un balzello dal sapore medioevale, come se servisse una tassa per attraversare un certo territorio. Ci riferiamo a quello di Albignasego al quale sembra che tutti ormai si siano abituati. Ma sono tanti comuni che fanno così, per trovare fondi. C'è un autovelox sulla provinciale che porta all'ospedale di Schiavonia, all'interno del comune di Carceri, che è messo solo per quel motivo. Sono solo due esempi ma ne potremmo fare molti altri. Ma tornando al caso specifico, i multati di Cadoneghe vogliono andare fino in fondo a questa vicenda. E trovare una soluzione. Per questo uno dei passaggi è proprio quello di chiedere al prefetto Francesco Messina di intervenire per annullare le decine di migliaia di multe staccate in un mese e mezzo di utilizzo del famigerato dispositivo. Ma sono già pronti esposti, denunce. La vicenda ha fatto talmente arrabbiare i multati che si sono organizzati in un gruppo scoprendo che tanti, in altre province d'Italia, si sono trovati nella medesima situazione. L'impressione, non ce ne voglia il sindaco Marco Schiesaro, che quella che è venuta a crearsi sia la tipica situazione dalla quale pare difficile uscire senza lasciare strascichi. Il 21 agosto è stato fissato l'appuntamento in cui le parti si ritroveranno, ma tornare indietro oggi, appare quanto difficile.