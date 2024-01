I numeri della polizia locale per il 2023: più lavori sui reati ambientali e 2700 violazioni

Tempi di bilancio per la Polizia Locale di Montegrotto Terme che per il 2023 registra una maggiore sensibilità ed attenzione dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali ee un dato interessante: da quando via della Croce Rossa, la circonvallazione che passa sotto villa Draghi, è stata illuminata non ci sono più stati incidenti - e neppure segnalazioni - per attraversamenti di cinghiali. «La sicurezza - ricorda il sindaco Riccardo Mortandello - è uno dei temi sui quali abbiamo investito in passato e sulla quale vogliamo lavorare per il futuro, perché non basta solo fare sicurezza ma devono avere anche la percezione di questa sicurezza».

Le indagini ambientali

«Nel corso del 2023 - spiega la comandante Cristina Moro - sono giunte al Comando di Polizia Locale numerose segnalazioni che hanno portato a indagini, anche penali, in materia ambientale come ad esempio la bonifica di siti inquinati da rifiuti contenenti amianto, l’accertamento di un’importante violazione di norme paesaggistiche all’interno dell’area protetta del parco e altro. Un singolare intervento è stato condotto in un vasto fondo agricolo all’interno del Parco Colli c’era stata una moria di api: gli esiti delle analisi dei campioni raccolti dal personale dell’Asl hanno indicato che la causa era un utilizzo non corretto di insetticida su colture agricole. Per questo, a tutela della salute umana ed animale, il sindaco si è visto costretto a ordinare la distruzione di una vasta piantagione di colza in piena fioritura poiché risultata contaminata da pesticida, quindi pericolosa per la sopravvivenza degli artropodi selvatici presenti nei boschi limitrofi (api, bombi ecc…). La delicatezza e drasticità di quest’ultimo intervento ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica e sui mass-media, richiamando l’attenzione sull’opportunità ed importanza del corretto impiego dei prodotti fitosanitari sulle colture a salvaguardia della salute degli uomini e degli animali».

I numeri

Nel corso del 2023 la Polizia Locale ha eseguito a Montegrotto Terme circa 2700 violazioni del codice della strada. «Si tratta - spiega Moro - principalmente di violazioni per divieto di sosta che caratterizzano soprattutto il centro e le principali strade cittadine. Quest’anno inoltre, grazie al sistema di videosorveglianza nei punti di ingresso a Montegrotto che invia in tempo reale le segnalazioni alle nostre pattuglie, ci sono stati anche molte multe per revisioni e assicurazioni scadute. Quando le nostre pattuglie ricevono un alert fermano immediatamente il veicolo e gli contestano la violazione. Ci tengo a sottolineare che questo tipo di infrazioni mettono a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.»

Videosorveglianza

Il progetto di videosorveglianza-lettura targhe è stato completato nel 2023 a grazie a un contributo elargito dalla Regione Veneto e verrà ulteriormente implementato nel 2024 grazie a nuovi fondi già stanziati dall’amministrazione comunale, anche per agevolare una maggiore sinergia delle forze di polizia presenti sul territorio comunale per una maggiore sicurezza urbana .

Le sanzioni

Oltre alle violazioni del codice della strada, nel 2023 sono state comminate 73 sanzioni per inosservanza dei regolamenti comunali, eseguiti 497 accertamenti anagrafici, 70 verifiche annonarie/commercio/Suap, e (tra Montegrotto e la consociata Battaglia Terme) 40 verifiche edilizie o ambientali. Nel corso dell’anno si sono verificati a Montegrotto 18 incidenti stradali e sono stati recuperati 11 cani randagi. Le richieste di accesso al sistema di videosorveglianza da parte delle Forze di Polizia sono state 60. Grazie all’assunzione di 2 nuovi agenti nel 2023, il corpo di Polizia Locale di Montegrotto Terme conta ora 8 unità. «Con l’impegno del personale dipendente di Polizia Locale ed il sacrificio delle rispettive famiglie - aggiunge la comandante - il servizio è stato garantito anche nelle giornate festive e nelle ore serali-notturne, permettendo all’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi prefissati per l’Anno 2023; in particolare a Montegrotto Terme è stato assicurato tutto il supporto alla ricca programmazione di eventi e manifestazioni del territorio con una costante copertura del servizio sette giorni su sette per tutto l’anno».