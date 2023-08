Nuovi autovelox a Cadoneghe, è strage di multe: 24mila in un mese

Stanno facendo infuriare tutti. Perché se una multa non fa mai piacere, figuriamoci 24mila: tante, infatti, sono le sanzioni elevate in un solo mese grazie ai due nuovi autovelox installati a Cadoneghe lungo la Strada Regionale 307 del Santo.

Autovelox

E ci sono casi eclatanti, come quello del pensionato che ne ha ricevute ben 38 o chi, avendone prese "solo" 24, dovrà sborsare quasi 2mila euro. In molti, però, non ci stanno, e annunciano battaglia dopo essersi rivolti all'associazione Altvelox, che sta seguendo decine e decine di automobilisti scottati dalle multe ricevute per aver superato il limite dei 50 chilometri orari. I ricorsi ruotano intorno all'articolo 36 del Codice della Strada, che prevede l'obbligo per ogni Comune di avere un piano del traffico, al punto che Giannantonio Sottile, coordinatore dell'associazione Altvelox, esclama: «Abbiamo scritto al Ministero dei Trasporti, da dove ci hanno risposto dicendoci che non hanno ricevuto nessuna comunicazione dal Prefetto di Padova in merito, il che vuol dire che quei due autovelox sono stati installati senza autorizzazione».