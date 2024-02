Multe, Padova all'ottavo posto in Italia: incassati oltre 21 milioni di euro

Sanzioni su sanzioni: il Comune di Padova si piazza all'ottavo posto - dopo grandi città quali Milano, Roma, Firenze, Torino, Genova, Bologna e Napoli - nella classifica 2023 delle multe comminate per le violazioni del Codice della Strada, con 21,3 milioni di euro effettivamente incassati (al netto dei molti che non pagano quanto dovuto).

Un simile dato, reso noto da "Il Sole 24 Ore" ed evidenziato da "Il Gazzettino", fa sì che la città del Santo occupi la prima posizione in Veneto non solo per l'aumento percentuale delle multe elevate da un anno all'altro (+29% rispetto al 2022) ma anche per la spesa procapite, che è di 103 euro a persona contro gli 80,3 euro di Verona e i 57,3 euro di Venezia, che si trovano rispettivamente in seconda e terza piazza nella graduatoria. Il tutto è dovuto alle 313.094 sanzioni comminate a Padova lo scorso anno, un numero che ovviamente supera di gran lunga quelli del periodo Covid ma che batte anche il dato del 2019, quando le multe furono 301.765. Gran parte del "lavoro" lo fanno autovelox e T-Red, che di anno in anno fanno gonfiare gli incassi anche in provincia.