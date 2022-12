Quasi 800 multe a chi si libera dei rifiuti in strada. Le telecamere riprendono anche un furto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quasi 800 multe in un anno. Sono i numeri delle sanzioni emesse nei confronti dei cosiddetti "furbetti dei rifiuti", ottenuti grazie all'utilizzo delle telecamere mobili. Nei video forniti dalla polizia locale si vedono diverse persone gettare rifiuti ingombranti, rovistare nella spazzatura, conferire in orari e luoghi diversi da quelli prestabiliti. In un frame poi, è stato addirittura catturato un momento in cui mentre un'anziana signora getta la propria bustina di rifiuti, un uomo apre lo sportello della sua auto per rubarle la borsa (nel video in basso). Grazie ad 'E.Killer', il sistema di videosorveglianza mobile gestito dalla polizia locale, sono 690 le contravvenzioni inviate a case dei trasgressori. «Grazie a questo sistema abbiamo sicuramente smascherato un sistema incredibile prima di tutto di maleducazione, ma non lo abbiamo ancora risolto perché il fenomeno purtroppo è in aumento e chi viene multato si permette anche di dire agli agenti della polizia locale che dovrebbero occuparsi di altro» le parole dell'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina.

Task Force

La presenza di una task force serve anche a svolgere un ruolo di informazione nei confronti di cittadini e commercianti, ai quali vengono spiegate norme e regolamenti, in modo che possano essere sempre informati sul corretto conferimento dei rifiuti. Il lavoro della squadra infatti non si limita a dar seguito a ciò che registra la telecamera sul veicolo, ma serve anche ad avere un controllo del territorio in tutti i quartieri. Tra le vie dove sono state elevate più sanzioni (che vanno da 125 a 250 euro), ci sono via San Crispino, via Vigonovese, via Quarta Strada e via Pierobon.