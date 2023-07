Ztl e corsie preferenziali, dopo 2 mesi di prova partono le multe. Occhi su via Tommaseo e Cavazzana

Il 29 maggio scorso sono entrate in funzione alcune novità per quanto riguarda la Ztl e gli impianti per la rilevazione delle infrazioni. L’autorizzazione ministeriale alle modifiche prevedeva almeno 30 giorni di pre-esercizio, necessari a verificare il corretto funzionamento dei software e delle telecamere. Una volta trascorsi i 30 giorni l’amministrazione ha deciso di allungare il periodo di pre - esercizio per tutto il mese di luglio per poter definire al meglio la segnaletica e i correttivi necessari.

Monitoraggio

In questi due mesi i settori tecnici del Comune di Padova, in collaborazione con la Polizia Locale, ha monitorato la situazione, integrato segnaletica laddove era carente, verificato la funzionalità dei nuovi software facendo controlli incrociati dei dati e aggiornato le liste delle targhe che possono circolare. Si è deciso di prolungare il pre-esercizio anche per dare un’ampia comunicazione ai cittadini e risolvere grazie a nuova segnaletica, tutte le situazioni in cui potevano risultare poco chiare le novità introdotte. Dal primo agosto, quindi salvo inconvenienti tecnici dell’ultimo minuto, le registrazioni dei nuovi impianti, già attivi dal 29 maggio, saranno convertite in accertamenti, ovvero sanzioni amministrative.