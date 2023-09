Multe Ztl e corsie preferenziali, le nuove telecamere sorprendono oltre 9mila trasgressori in 7 giorni

Sono 9483 le multe emesse dalle nuove telecamere puntate su Ztl e corsie preferenziali nella prima settimana. Operative da agosto, nei primi 7 giorni hanno staccato oltre 1300 multe ogni 24 ore, soprattutto sulle corsie preferenziali di via Tommaseo e via Cavazzana, vietate da sempre dalle 7 alle 21, ma sempre percorse dagli automobilisti perchè fuori dai radar digitali.

Corsie preferenziali

Solo in via Tommaseo, in media sono scattate oltre 600 multe al giorno, mentre in via Cavazzana si sfiorano le 200. Sono 13 le nuove telecamere piazzate in centro per vigilare sulla zona a traffico limitato, che registrando anche l'uscita, da agosto sorprendono chi lascia la Ztl oltre il tempo consentito. Cosa che non avveniva fino ad oggi, perché registravano solamente l'entrata. Sono 2582 le multe della prima settimana. Altre 5 telecamere sono state installate per vigilare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici e ai taxi, spesso utilizzate invece dai privati per accorciare (ma vietate da anni). Per Ztl sono scattate 6901 contravvenzioni in una sola settimana.