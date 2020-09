L’amore trionfa: sistemato a tempo di record il murale di Kenny Random imbrattato nella notte

Quel “No privileges” vergato in rosa nottetempo sui due innamorati aveva fatto infuriare molti padovani. I quali, però, ora possono tornare a sorridere: sistemato a tempo di record il murale realizzato nel 2017 da Kenny Random tra via Daniele Manin e via Monte di Pietà.

Sistemato

L’opera del writer padovano è stata rimessa a nuovo: la scritta è totalmente sparita, e il colore nero è tornato a trionfare. Così come l’amore...