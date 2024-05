Il Comune dell'Alta dedica un murales a Falcone e Borsellino

Oggi, mercoledi 29 maggio 2024, è stato inaugurato il murales “Noi cittadini liberi”, realizzato dall’artista C0110 all'ingresso della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Carmignano di Brenta in occasione della prima edizione del Festival della Legalità promosso dall’Amministrazione Comunale.

Murales

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Carmignano-Fontaniva e il Coniglio Comunale dei Ragazzi, ha deciso di realizzare quest’opera con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla cultura della legalità. Infatti, sono stati raffigurati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due vittime innocenti che si sono impegnate nella lotta alla mafia. Erano due magistrati che negli anni Ottanta, quando ancora si conosceva poco della mafia, hanno scoperto i segreti di questa organizzazione. Fondarono un “pool” contro la mafia grazie al quale riuscirono a catturare centinaia di mafiosi condannati nel famoso maxi promesso concluso il 30 gennaio 1992. Ma la mafia non dimentica: Falcone fu ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 e Borsellino il 19 luglio 1992 nella strage di Via d’Amelio. All’interno dell’opera è stata raffigurato anche il logo del “Festival della Legalità”, ideato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sono rappresentati una farfalla, simbolo di vita e di libertà, e due mani che si stringono in segno di unione contro ogni forma di illegalità.

Carmignano di Brenta

Il sindaco del Comune di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon assieme al consigliere delegato alla Cultura e alla Legalità Lorena Bisi affermano: «Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto realizzare questa opera artistica all’ingresso della Scuola Secondaria di I grado per lanciare un messaggio importante ai nostri ragazzi, far comprendere l’importanza della cultura come unico strumento per ricordare le vittime innocenti delle mafie e per combattere qualsiasi forma di illegalità, anche quelle nel vivere quotidiano come il bullismo, la prepotenza, l’indifferenza e l’omertà».