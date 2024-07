Cariparo avvia il bando "Luoghi (non) comuni": 3 milioni per progetti di rigenerazione

Luoghi (non) comuni è il nuovo bando da 3 milioni di euro con cui Fondazione Cariparo sostiene progetti di rigenerazione territoriale che puntino a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale delle province di Padova e Rovigo, riattivando e dando nuova linfa a spazi attualmente dimenticati o sottoutilizzati. Facendo tesoro delle esperienze pregresse, il bando percorre trasversalmente 3 delle 7 linee d’intervento che caratterizzano l’attività filantropica della Fondazione – partecipazione alla vita culturale, tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico – in risposta a un contesto socio-culturale sempre più complesso, che richiede pertanto risposte il più possibile innovative e articolate.

Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, dichiara: «Questo bando rappresenta un’opportunità di crescita preziosa per lo sviluppo del nostro territorio e di chi lo abita. Quando le comunità iniziano a percepire i propri spazi fisici come ‘luoghi di partecipazione’, ciascun cittadino può sentirsi custode dell’inestimabile capitale culturale e ambientale che rende unico il nostro Paese. L’obiettivo del bando Luoghi (non) comuni è valorizzare gli spazi e i beni comuni, sperimentando allo stesso tempo soluzioni capaci di stimolare la dimensione partecipativa e promuovere l’attivazione delle comunità coinvolte».

La partecipazione al bando è riservata a partnership formate da enti pubblici ed enti del terzo settore, con sede legale o operativa nelle province di Padova e Rovigo. Potranno essere presentati progetti che: potenzino l’attrattività e la fruibilità di beni culturali/ambientali e di spazi sottoutilizzati di proprietà pubblica; rafforzino l'identità delle destinazioni; coinvolgano le comunità locali in una logica di co-progettazione. Le domande di partecipazione alla prima fase dovranno essere inviate, esclusivamente online, entro le ore 13.00 del 14 ottobre 2024.