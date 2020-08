Musei e mostre gratis fino al 31 dicembre per gli studenti Unipd: l'iniziativa del Comune

"Sia quale gesto di 'accoglienza' della Città, sia per continuare il 'percorso di avvicinamento' al 2022, gli 800 anni dell’Ateneo Patavino, 800 anni di storia, di cultura e di ricerca, che hanno arricchito Padova ed il mondo intero, sia per fornire alle giovani generazioni, che si stanno avviando sulla strada del futuro, una importante occasione per imparare a studiare, a conoscere e a convivere con culture diverse e per contribuire ad accrescere, non solo nella Città di Padova, ma anche in Italia ed in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale patavino e il suo contributo al benessere ed alla qualità della vita". Con queste lodevoli motivazioni la Giunta comunale di Padova ha autorizzato l’ingresso gratuito alle sedi museali (ovvero Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento e Palazzo della Ragione, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni e alle mostre con biglietto Siae) fino al 31 dicembre 2020 agli studenti dell’Università degli Studi di Padova muniti del libretto, badge Unipd o altro documento comprovante l’iscrizione all’Ateneo patavino.

Solidaria

E non saranno gli unici a godere di tale beneficio: potranno approfittare dell'ingresso gratuito anche i volontari delle associazioni cittadine (muniti di apposito coupon) che parteciperanno all’evento “Festival Solidaria 2020: Apertamente”, organizzato dal 21 al 27 settembre dal Centro Servizi Volontariato e dal Comune di Padova e che avrà come “argomento” il paesaggio, inteso non solo come scenario da ammirare ma anche come relazione tra uomo ed ambiente, oggetto di tutela nella comunità di oggi e per “la comunità che verrà”.