Nasce l'associazione delle librerie indipendenti di Padova

E’ stata presentata oggi 27 ottobre a palazzo Moroni l'associazione senza scopo di lucro che raggruppa dodici librerie indipendenti della città. L’Associazione ha sede a Lìbrati – Libreria delle donne, in via S. Gregorio Barbarigo, 91. L’associazione ha lo scopo di promuovere un’attività comune e congiunta delle librerie indipendenti con particolare riguardo alla cura e ideazione di progetti, finalizzando le azioni a una maggiore conoscenza dell’offerta di ogni libreria e una valorizzazione della stessa nel tessuto cittadino di prossimità.

Obiettivi

Si pone l'obiettivo di coinvolgere, interessare, mobilitare le medesime istituzioni a una riflessione sul pregio, valore, merito delle librerie indipendenti quali soggetti attivi di presidio culturale, sulla figura del libraio e sul valore sociale della professione. E in più di stimolare l’attività di collaborazione fra gli associati e tutti gli operatori del settore editoriale attraverso una rete di iniziative promuovendo azioni di contaminazione e reciproco scambio nella convinzione che la collaborazione sia un valore e che l'unità sia una forza. Infine di riconoscere alle librerie indipendenti il ruolo di presidio culturale, di tutela del tessuto comunale sempre più spersonalizzato, promuovendo un'immagine della città come tessuto vivo, contro lo svuotamento dei centri storici e la trasformazione delle città in dormitori e farsi ideatrice e promotrice di un festival delle librerie indipendenti che vedrà la sua prima edizione a primavera 2023.

Bressa

L’assessore alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa sottolinea: «A Padova sono molte le librerie indipendenti che hanno aperto in questi anni dando un valore aggiunto alla nostra città. E’ una situazione che si distingue in positivo rispetto ad altri centri urbani. Con molte delle librerie indipendenti che hanno dato vita a questa Associazione abbiamo avuto occasione di collaborare già per varie iniziative, di valorizzazione degli spazi nei quali sono insediate, di coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie. Attraverso la capacità di far rete, penso che questo valore possa svilupparsi ancora di più grazie alla forza della squadra de in questo il Comune è disponibile per sostenere le iniziative che l’Associazione Lip proporrà».

Durigon

Ilaria Durigon presidente della neonata Associazione Lip e anima di Librati, Libreria delle Donne di Padova spiega: «L’idea dell’ associazione nasce durante i mesi della pandemia, nei quali abbiamo iniziato ad intessere una rete di relazioni tra di noi per affrontare quel periodo e scambiarci delle informazioni pratiche. Poi è partita l’idea di associarci e essere in 12, che è un ottimo numero, ci dà una grande soddisfazione. Siamo 12 realtà molto diversificate e questa secondo me è una ricchezza e in questi mesi ci siamo resi conto che fare rete tra di noi poteva essere non solo uno strumento per valorizzare il commercio, ma anche per fare un po’ di argine al dilagare degli acquisti on line soprattutto a Padova. La nostra città infatti è a seconda del momento al primo o al secondo posto in Italia come percentuale di acquisti di libri on line. Secondo noi questo è dovuto al fatto che molti padovani non conoscono le librerie della città. E’ un campanello di allarme e quindi ci siamo detti che per farci conoscere tutti forse mettendoci assieme riusciamo ad avere una voce più forte e distinguibile. Poi abbiamo anche in mente il progetto di far nascere un Festival delle librerie indipendenti, di Padova in primavera. Vogliamo fare uan serie di eventi che si svolgano in altri spazi anche commerciali della città per far vedere che i libri escono dalle librerie ed entrano nei bar nei negozi, perché il libro n on è un mondo chiuso, al contrario deve essere percepito dai cittadin i come parte del tessuto sociale della città»

Librerie aderenti

ALTREVOCI LIBRERIA

FUMETTI & SODA

LA FORMA DEL LIBRO

LA VOLPE VOLANTE

LìBRATI, LIBRERIA DELLE DONNE DI PADOVA

LIBRERIA ESOTERICA IL SIGILLO

LIBROSTERIA

LIMERICK

MOOD FOR BOOKS

PANGEA

PEL DI CAROTA

PICCOLO GRANDE BUB