Partita la linea 21, collegherà la stazione con l'Euganeo e il Due Palazzi

Ha preso il via oggi 2 maggio il servizio del nuovo autobus 21 che partirà da via Montà, vicino all'incrocio con via Due Palazzi, percorrerà via Due Palazzi, passerà allo stadio, a Sant'Ignazio fino ad arrivare in stazione, con una frequenza di circa 20 minuti. A fare un primo giro gli assessori allo sport e mobilità, Diego Bonavina e Andrea Ragona. La zona di Sant'Ignazio e Ponterotto potrà quindi contare su un doppio collegamento, l'autobus 11, che andrà poi verso Taggì, e l'autobus 21, con un raddoppio quindi del servizio. Il 21 passerà appunto per lo stadio Euganeo, servendo una zona che prima non lo era e rispondendo alle molte persone che in questi anni l'hanno chiesto. Allo stadio Euganeo ci sono anche molti uffici e un grande parcheggio che potrà quindi essere usato come parcheggio scambiatore. «Oltre a questo andiamo a servire meglio la zona di Montà e a creare un collegamento diretto con la stazione che prima non c'era - Grazie ad un accordo con Busitalia, l'autobus numero 21 correrà anche nei giorni delle partite del Calcio Padova, a partire dai prossimi Play Off. Finalmente si potrà raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.