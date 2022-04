Nasce la linea per tifosi e parenti dei detenuti, collegherà la stazione con Euganeo e Due Palazzi

Nasce la nuona linea 21. Come anticipato dal Mattino di Padova, dal prossimo lunedì 2 maggio BusItalia Veneto lancerà un un nuovo collegamento tra la stazione e Ponterotto che passerà anche per lo stadio Euganeo e il carcere Due Palazzi. La nuova linea percorrerà Corso del Popolo, Largo Europa, via Giotto, Piazza Mazzini, via Beato Pellegrino, Sant'Ignazio, Montà e da qui andrà sia allo stadio che all'ingresso del carcere. La frequenza sarà tra i 15 ed 20 minuti. È una linea molto attesa sia dai tifosi del Padova sia dai parenti dei detenuti, visto che finora non c'era mai stato un collegamento diretto tra la stazione e il centro con la zona di stadio e penitenziario. La nuova linea, che servirà a portare allo stadio anche tutti i ragazzi che frequentano le numerose associazioni sportive che si trovano in zona, sarà da supporto anche per tutti gli abitanti di Montà, Sant'Ignazio e Ponterotto da sempre un po' emeraginati rispetto al centro della città. In particolare i bus della nuova linea andranno incontro alle esigenze dei tantissimi studenti che, alla mattina, devono andare a scuola negli istituti superiori del centro, di Brusegana, Pontecorvo, Arcella, via Manzoni e via Facciolati.