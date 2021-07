Arcella, nasce piazzetta Buonarroti bis

Esordirà a settembre, quando il caldo probabilmente darà una tregua, accogliendo padovani (e soprattutto arcellani) dal rientro dalle vacanze. A due passi dalla già nota piazzetta Buonarroti, rivitalizzata ormai da anni dall'apertura di tre locali che la tengono costantemente piena per la scelta low cost e la capacità di collaborare nella organizzazione di eventi, nascerà la sua gemella. Subito dopo l'estate infatti, a circa 100 metri, dove fino a pochi mesi fa c'era uno storico negozio di illuminazione, apriranno contemporaneamente una pasticceria, una pizzeria ed una rosticceria. Un tridente tutto made in Napoli, che avrà probabilmente tavolini e sedie all'aperto pronti ad ospitare i clienti per rigenerare un altro pezzo di Arcella.

Chi apre

Si tratta della pasticceria napoletana Antonucci, che ha già un'attività a Chiesanuova e che andrà a coprire un buco della zona Santissima Trinità, dove i residenti per deliziarsi il palato con un dolce non hanno riferimenti vicini e sono costretti a raggiungere via Reni. Ad aprire la pizzeria sarà invece Guglielmo Vuolo, noto pizzaiolo napoletano che ha già diverse attività in tutta Italia, tra cui una a Verona, e che porta avanti la dinastia della pizza nata nella sua famiglia nel 1908. In mezzo a loro aprirà una rosticceria “Partenope Food”. Ora resterà da capire se questa piazza gemella contribuirà rinvigorire la zona o entrerà in competizione con la sorella maggiore, che ormai vive di vita propria grazie alla frequenza assidua di clienti affezionati.