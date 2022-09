Nasce la rotonda sulla Piovese tra Padova e Ponte San Nicolò

Firmata la convenzione tra Padova e Ponte San Nicolò per realizzare una grande rotonda tra via Rossa, via Pizzamano, via Piovese e via Marconi, al confine tra la città e il paese, per rendere più sicuro un incrocio e una strada dove ogni giorni passano circa 50 mila mezzi. A sottoscriverla sono stati il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi e il primo cittadino di Ponte San Nicolò Martino Schiavon, che da anni trattano per la progettazione. Progettazione che riguarda entrambi i Comuni, perché proprio il punto dove sorgerà la nuova rotatoria segna sulla Piovese il confine tra le due località.

Micalizzi e Schiavon

«Questo è un importante accordo perché è un investimento per la sicurezza stradale – spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi – e dimostra anche come la sinergia sia fondamentale per accedere anche ai finanziamenti. Spesso vengono privilegiati i progetti che tengono conto di progetti più vasti e poi i confini ormai sono solo sulle carte, ma nel caso di Padova possiamo parlare di un'unica grande area metropolitana». «Siamo particolarmente orgogliosi di aver chiuso questo accordo, che dimostra come l'amministrazione padovana dialoghi con tutti - aggiunge il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon - .In questo modo risolviamo problemi comuni, perché una viabilità più sicura conviene a tutti. Lavorare con un'amministrazione di un Comune più grande ovviamente ci facilita tutto, anche banalmente perché ha molto più personale a disposizione per risolvere le problematiche e la burocrazia».