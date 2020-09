Fiocco azzurro al Parco Faunistico Valcorba: è nato un cucciolo di onice d'Arabia

Una grande gioia per un evento straordinario che interessa una specie unica in Italia: al Parco Faunistico Valcorba di Stroppare di Pozzonovo è nato un cucciolo di orice d'Arabia.

Nascita

L'orice d'Arabia è una delle antilopi più eleganti e peculiari, e il Parco Valcorba è l'unico zoo italiano a partecipare al programma europeo EEP per la conservazione e la riproduzione di questa specie vulnerabile di estinzione. Una felicità doppia tanto per i responsabili del parco quanto per i visitatori, che potranno ammirare il nuovo nato al fianco di mamma Samira.