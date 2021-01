Selvazzano: concorso fotografico "Natale in Vetrina", ecco i nomi di tutti i vincitori

Oltre 6mila i voti raccolti tra like e cartoline per l'iniziativa “A Natale fai shopping sotto casa” a cui hanno aderito più di 60 negozianti del territorio. Tutti i premi

Sono stati pubblicati i vincitori del Concorso fotografico “Natale in Vetrina” inserito nell’iniziativa “A Natale fai shopping sotto casa” a cui hanno aderito più di 60 negozianti della Città di Selvazzano Dentro.

Il concorso fotografico

«La prima edizione del Concorso fotografico “Natale in Vetrina” ha visto la partecipazione di tantissimi commercianti e cittadini – spiega il sindaco Giovanna Rossi – che con gli oltre 6mila voti tra like e cartoline segnano un grande successo dell’iniziativa. Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, il Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione" a Selvazzano è iniziato alla grande e stiamo già lavorando con entusiasmo per i progetti futuri». La Città di Selvazzano Dentro, con il Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione" e la collaborazione della Camera di Commercio di Padova, sostengono le iniziative per incentivare il commercio locale, far conoscere i piccoli esercenti e promuovere le attività del territorio. Il Distretto del Commercio di Selvazzano Dentro ha ottenuto il riconoscimento e un importante co-finanziamento da parte della Regione del Veneto.

Il concorso e i premi

“Natale in Vetrina” è il Concorso che ha premiato le più belle vetrine votate dai cittadini e clienti attraverso i like raccolti nell’album pubblicato nella pagina Facebook “Selvazzano Shopping” e attraverso le cartoline concorso distribuite nei negozi aderenti. I negozi vincitori del Concorso fotografico “Natale in Vetrina” dell’iniziativa “A Natale fai shopping sotto casa”.

1. C. Gioko Parrucchieri - voucher degustazione per 2 persone all’Antica Trattoria Ballotta di Torreglia + voucher SPA Day presso l’Hotel Mioni di Montegrotto Terme.

2. Reviva Hair - voucher SPA Day per 2 persone all’Hotel Terme Continental di Montegrotto Terme.

3. Annalisa Parrucchieri - voucher degustazione per 2 persone alle Osterie Meccaniche di Abano Terme.

4. Abbigliamento Stimamiglio - voucher “massaggio corpo idratante” all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

5. Atmosfera Color Gourmet Parrucchiere Unisex - buono sconto valido per le escursioni proposte da Delta Tour Navigazione Fluviale.

6. L'Angolo dei Desideri - buono sconto valido per le escursioni proposte da Delta Tour Navigazione Fluviale.

7. Med & Estetica Studio - voucher “bagno termale caldo” con ozonoterapia massaggio testa & nuca all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

8. Le Donne - voucher “programma fast and accurate” all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

9. 7 Teste Trattoria Pizza Concept - voucher “massaggio corpo rigenerante” all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

10. La Cruna dell'Ago - buono sconto valido per le escursioni proposte da Delta Tour Navigazione Fluviale.

11. Bar Fuori di Zucca - voucher “massaggio corpo soffio” all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

12. Glamour Parrucchieri - voucher “massaggio corpo della gioia” all’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme.

13. Cartogioca - voucher soggiorno per una notte per due persone in B&B presso l'Hotel Ravenna di Ravenna.