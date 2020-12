Selvazzano: “A Natale fai shopping sotto casa”, prorogata la scadenza al 16 gennaio 2021

Più di 60 negozianti della Città di Selvazzano Dentro hanno aderito all’iniziativa “A Natale fai shopping sotto casa”, sono quasi 100 le foto pubblicate che potranno essere votate dai cittadini e sono 120 i premi messi in palio dai negozianti. La Città di Selvazzano Dentro, con il Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione" e la collaborazione della Camera di Commercio di Padova, sostengono le iniziative per incentivare il commercio locale, far conoscere i piccoli esercenti e promuovere le attività del territorio. Il Distretto del Commercio di Selvazzano Dentro ha ottenuto il riconoscimento e un importante co-finanziamento da parte della Regione del Veneto.

I contest

Proseguono con successo i due contest fotografici dedicati ai commercianti e ai cittadini di Selvazzano e già fioccano i like alla pagina Facebook “Selvazzano Shopping”. Con questa vetrina virtuale i commercianti di Selvazzano Dentro invogliano i propri cittadini a fare gli acquisti nei negozi locali, dove da sempre sono ad attenderli cortesia, qualità e disponibilità. Dal 28 al 30 dicembre 2020 i negozi saranno aperti e per chi durante gli acquisti scatterà una foto potrà partecipare al contest fotografico #shoppingsottocasa.

Proroga scadenze

«Abbiamo deciso di prorogare la scadenza dei Concorsi a sabato 16 gennaio 2021 – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – dato che i negozi sono rimasti chiusi nel rispetto delle restrizioni governative. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, le Festività rappresentano un’occasione per accendere le luci e per ricreare il calore tipico del Natale. Tra le iniziative dell’amministrazione comunale per promuovere le attività economiche del territorio viene organizzato un concorso che coinvolge tutti i cittadini che diventano componenti di una giuria per premiare la vetrina più bella dove la creatività e la passione saranno protagoniste. Stiamo lavorando per creare una rete tra tutti i commercianti, per promuovere le numerose attività dove qualità, giusto prezzo, rapporto umano di confidenza e fiducia sono caratteristiche irrinunciabili. Con il Distretto del Commercio realizzeremo manifestazioni ed eventi nelle varie frazioni e nelle piazze anche minori e faremo in modo di farci trovare pronti. Il Concorso segna l’inizio di un lavoro condiviso con le realtà del territorio che ci permetterà di valorizzare la nostra città con tutte le sue risorse e peculiarità».

Foto o selfie

I cittadini della Città di Selvazzano Dentro, inoltre potranno partecipare al contest fotografico #shoppingsottocasa: dovranno fare una foto o un selfie che rappresenti un momento dello shopping e nella quale sia riconoscibile una vetrina o un negozio tra quelli aderenti. La foto poi sarà postata nella pagina Facebook “Selvazzano Shopping” con l’hashtag #shoppingsottocasa. In palio quasi cento tra buoni spesa e buoni sconto messi a disposizione dai commercianti di Selvazzano per i cittadini.

Vetrine più belle

“Natale in Vetrina” è quindi il Concorso che premia le più belle vetrine votate dai cittadini e clienti attraverso i like raccolti nell’album pubblicato nella pagina Facebook “Selvazzano Shopping” e attraverso le cartoline concorso in distribuzione nei negozi aderenti; cartoline che dovranno poi essere imbucate in una delle cinque urne posizionate nei vari quartieri e precisamente a: Caselle - Farmacia Andreoli - Piazza Carlo Leoni, 13, Feriole - Macelleria Gastronomia dei Colli Gourmet - Via Euganea 252, San Domenico - Cartoleria Tabaccheria L'Idea - Via S. Giuseppe, 58/A, Selvazzano - Bar Fuori di Zucca - Via G. La Pira, 3, Tencarola - Farmacia Fusetti - Via Padova, 12/H

I premi

I Premi in palio per il Concorso “Natale in vetrina” dove vincono i commercianti andranno alle 12 foto più votate purchè siano di negozi diversi (se un negozio ha due foto tra le prime 12, considereremo vincente solo la più votata delle due). In palio (in ordine di like e voti ricevuti):

1. voucher degustazione per 2 persone all’Antica Trattoria Ballotta di Torreglia + voucher SPA Day presso l’Hotel Mioni di Montegrotto Terme

2. voucher per 2 persone presso l’Hotel Terme Continental di Montegrotto Terme

3. voucher degustazione per 2 persone alle Osterie Meccaniche di Abano Terme

4. voucher “massaggio corpo idratante” presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

5. buono sconto valido per tutte le escursioni proposte dalla Delta Tour Navigazione Fluviale

6. buono sconto valido per tutte le escursioni proposte dalla Delta Tour Navigazione Fluviale

7. voucher “bagno termale caldo” con ozonoterapia massaggio testa & nuca presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

8. voucher “programma fast and accurate” presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

9. voucher “massaggio corpo rigenerante” presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

10. buono sconto valido per tutte le escursioni proposte dalla Delta Tour Navigazione Fluviale

11. voucher “massaggio corpo soffio” presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

12. voucher “massaggio corpo della gioia” presso l’Hotel Terme Villa Pace di Abano Terme

I Negozi

Elenco dei Negozi che hanno aderito all’iniziativa:

Abbigliamento Stimamiglio - Via Euganea, 93 - Tel. 049.8309590

Agenzia Mincio Viaggi - Via Euganea, 14 - Tel. 049.7306050

Alimentari F.lli Rossetto - Via Padova, 19 - Tel. 049.624527

Annalisa Parrucchieri - Via Scapacchiò, 51 - Tel. 049.8056587

Atmosfera Color Gourmet Parrucchiere Unisex - Via Pelosa, 83 - Tel. 049.632875

Bar Fuori di Zucca - Via G. La Pira, 3 - busatogiulia@libero.it

B-Live Parrucchieri - Via S. Domenico, 25/C - Tel. 049.8055482

Byou Il Tuo Centro Estetico - Via Manzoni, 13 - Tel. 049.8978014

C.Gioko Parrucchieri - Via Meucci, 2 - Tel. 049.8977640

Caffetteria Belle Epoque 2.0 - Piazza Aldo Moro - Tel. 049.8687328

Cartagioca - Via Euganea, 91 - Tel. 049.638216

Cartoleria Tabaccheria L'Idea - Via S. Giuseppe, 58/A - Tel. 049.8056172

Da Ludo Pizza Concept - Via Euganea 358/A - Tel. 049.8056991

Emporio Sanguin Ferramenta - Via Roma, 35 - Tel. 049.8055115

Erboristeria Vividus - Via Padova, 57 - Tel. 049.8911889

F.Emme Boutique - Via Euganea, 37 - Tel. 049.8056945

Farmacia Andreoli - Piazza Carlo Leoni, 13 - Tel. 049.8976407

Farmacia Fusetti - Via Padova, 12/H - Tel. 049.624557

Farmacia Gobbin - Via Euganea 346/A - Tel. 049.8055503

Fashion Grooming - Via Scapacchiò, 30/A - Cell. 389.4343617

Finotto Moda - Via Monte Grappa, 38 - Tel. 049.637247

Gelateria Antiche Tentazioni - Via Roma, 17 - Tel. 049.7386717

GI.MA. Serrature - Via Padova 53/A - Tel. 049.720055

Giuditta Abbigliamento - Via Padova, 36/A - Tel. 049.8715204

Glamour Parrucchieri - Via Padova, 8/E - Cell. 392.0348894

Il Brucomela abbigliamento bambini - Via San Giuseppe, 46/A - Cell. 327.5560347

J.M. Parrucchieri - Piazza A. Moro, 17 - Tel. 049.8686008

La Cruna dell'Ago - Via Scapacchiò, 69/B - Tel. 049.8055221

L'Angolo dei Desideri - Via Euganea, 145 - Cell. 346.8000422

Le Donne - Via Brentella, 29 - Tel. 049.635606

Le Finestre - Via Monte Grappa, 46 - Cell. 328.0473864

Macelleria Gastronomia dei Colli Gourmet - Via Euganea, 252 - Cell. 370.3123220

Mademoiselle - Via Manzoni, 23 - Tel. 049.632000

Masterfest - I Professionisti della Festa - Via S. Antonio n. 2 - Cell. 3510306291

Med & Estetica Studio - Via Padova, 29 - Tel. 049.720749

Naturalmente Revè - Via Monte Grappa, 32 - Cell. 327.7796665

Olsi Pizza e Cucina - Via S. Giuseppe, 23 - Tel. 049.735572

Ottica Frizzarin - Via Padova, 38 - Tel. 049.7386693

Paper Shop Hola Cartoleria Copisteria - Via Padova, 12/B - Tel 049.7330792

Parrucchiera Bada - Piazza G. Puchetti, 7 - Tel. 049.637924

Pasticceria da Angelo - Via Euganea, 39 - Tel. 049624520

Pulisecco 2000 - Via Scapacchiò, 67/A - Cell. 349.6018588

Pulisecco La Preferita - Via Euganea, 5 - Tel. 049.8055084

Pulitura Elensec - Via S. Giuseppe, 62 - Cell. 334.2070275

Reviva Hair - Via Euganea, 141 - Tel. 049.8056011

Ristorante Hotel Piroga - Via Euganea, 48 - Tel. 049 637966

River Bistrò Ristorante Pizzeria- Via Padova 18 - Tel. 049.0984439

Rompete le Righe Cartoleria - Via Manzoni, 7 - Tel. 049.7445130

Sandra Calzature - Via Padova, 38/A - Tel. 049.720130

7 Teste Trattoria Pizza Concept - Via Pelosa, 49 - Tel. 049.664753

Sun Island - Via Padova, 53 - Tel. 049.8686977

Susi & Susi Parrucchieri - Via S. Giuseppe, 5 - Cell. 328.3806929

United Sports Equipment - Via Monte Grappa, 14 - Tel. 049634158

Info e adesioni

Tel: 366.573622 - Mail: distretto.commercio.bacchiglione@pd.cna.it - Facebook: https://www.facebook.com/selvazzanoshopping/