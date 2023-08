Navetta per gli studenti, confermata anche per quest'anno scolastico

Torna anche quest’anno ad Albignasego il servizio di trasporto per gli studenti delle scuole superiori con le navette gratuite a disposizione ogni giorno – per i residenti - per il percorso di andata verso gli istituti di Padova. Il servizio navetta partirà dal primo giorno di scuola del mese settembre e accompagnerà gli studenti degli istituti Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e le classi dell’istituto Marconi che saranno dislocate in via Cave (percorso 1) oltre agli studenti di Cornaro, Gramsci e succursale Duca D’Aosta (percorso 2). «Abbiamo riconfermato anche quest’anno il servizio di bus navetta con un vettore privato – spiega Valentina Luise, assessore a Trasporti e Mobilità sostenibile - la proposta l’anno scorso è stata molto apprezzata ed ha funzionato in modo efficiente».

Tre mezzi sono impegnati per il tragitto verso gli istituti della zona Cave e due per Gramsci e Cornaro, tutti gli autobus sono solo con posti a sedere. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un apposito tagliando gratuito rilasciato dal Comune agli studenti residenti. Chi l’anno scorso usufruiva già del trasporto potrà utilizzare la tessera già in possesso, mentre i nuovi studenti dovranno fare richiesta compilando l’apposito modulo disponibile sulla home page del sito istituzionale dal giorno 31 luglio fino al 31 agosto e potranno ritirare la tessera dal giorno 4 settembre presso il front office. Per garantire il servizio il Comune ha previsto uno stanziamento di 130 mila euro. «Un costo che grava sul bilancio comunale – spiega il Sindaco Filippo Giacinti - Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere lo stanziamento per garantire continuità a questo progetto: un servizio prezioso per i nostri ragazzi che contribuisce anche a ridurre il numero di mezzi privati in movimento negli orari di punta, in un’ottica di mobilità sostenibile e di contenimento delle emissioni».