I negazionisti del Covid: dopo Roma, Prato della Valle

Dopo il flop della manifestazione romana dei "negazionisti del Covid", si tiene domenica 6 settembre, anche a Padova in Prato della Valle, la manifestazione “Libertà“. Nella capitale i partecipanti all'appuntamento di sabato 5 settembre sono stati meno di duemila.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negazionismo

La manifestazione, come dichiarano gli organizzatori, è stata organizzata «in risposta all’aggressione dei governanti alla libertà personale, di scelta terapeutica, di iniziativa economica, di educazione, di stampa e di pensiero, importanti relatori ribadiranno che, in ognuno di questi ambiti e in tutti gli ambiti, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dai cittadini (Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana)».