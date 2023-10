L'afghana Negina Salehi riceve la borsa di studio per studenti provenienti da Paesi “a rischio”

«La sua storia e la sua perseveranza incarnano un esempio straordinario di resilienza e speranza, e siamo onorati di poter contribuire al suo percorso accademico e professionale – dice Sofia Pavanello, docente dell’Università di Padova e Presidente Rotary Club Padova - .Questo evento costituisce un momento di grande importanza in cui il Rotary e l'Università, nell'ambito della Terza Missione, evidenziano il loro profondo impegno nel supportare gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a rischio" a causa di conflitti e limitazioni alla libertà».

Il ruolo di Rotary

Sofia Pavanello è stata molto colpita anche come docente dell’Università di Padova dal fatto che questa ha visto un grandissimo aumento della presenza di giovani studenti e studentesse, soprattutto provenienti da Paesi in guerra e difficoltà economiche, giunti qui in cerca di un futuro e soprattutto di libertà di studio: «L’università con una serie di misure ha cercato subito di provvedere con lo stanziamento di fondi per borse di studio ma non basta. Il Rotary è da sempre accanto ai giovani e l’azione giovani rappresenta la sua Quinta Via d’Azione con la quale si riconosce l’importanza di dare voce e potere ai giovani attraverso programmi di sviluppo delle doti di leadership come Interact, Ryla e Scambio giovani del Rotary»