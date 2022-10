Negozi e locali chiusi, sono 165 le vetrine vuote in centro a Padova

Sono 165 le attività commerciali del centro storico di Padova attualmente chiuse: di queste, 161 sono chiuse in modo permanente, le restanti 4 temporaneamente a causa di lavori di ristrutturazione, ampliamento o trasferimento.

Chiusure

Sono sei le vetrine vuote in meno rispetto all’anno scorso, ma non è da considerarsi un dato particolarmente positivo, quanto più una leggera inversione di tendenza rispetto ad un anno particolarmente difficile, il 2021 appunto, in cui le vetrine chiuse in più rispetto all’anno pandemico (2020) erano arrivate quasi a 40. Se vogliamo poi, operare un confronto con il periodo pre-Covid-19, nel 2018 i locali chiusi risultavano 114, mentre ora sono 165, quasi un terzo in più e purtroppo nessuna tipologia di attività commerciale è stata risparmiata. Per quanto riguarda i settori, nell'abbigliamento, dopo un drastico calo tra 2020 e 2021, vediamo una ripresa con nuove aperture quest’anno. Mentre è il settore alimentare che negli ultimi due anni subisce il colpo della pandemia.

Negozi 2022 2021 2020 2018 Abbigliamento 195 182 198 191 Alimentari 103 107 111 101 Altri negozi al dettaglio 335 318 324 344

Tra i punti vendita di merceologia di vario genere, il numero più elevato di chiusure lo registrano i negozi di accessori di abbigliamento, 16 in meno rispetto al 2021. Le cartolerie si sono dimezzate, da 6 sono diventate 3. In calo di tre unità anche le erboristerie, le mercerie, le gallerie d’arte e i negozi di oggettistica. A riaprire sono invece negozi di antiquariato, articoli per la casa, bigiotteria, pelletteria, valigie e borse. Ad aprire ex novo un negozio di allarmi, apparecchi acustici, cannabis legale, elettrodomestici e vintage.