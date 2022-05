Nel padovano scoppia il caso della panchina Lgbt+ negata dal centrosinistra

Monta il caso della panchina Lgbt ad Este. Dopo l'ok del sindaco alla posa di una panchina dai colori dell'arcobaleno, in occasione della giornata contro l'omofobia e la transfobia, a soli dieci giorni dalla manifestazione è arrivato lo stop all'iniziativa per volontà di una parte della maggioranza di centrosinistra. Una panchina prima concessa e poi negata, che ha attirato critiche e contestazioni sull'amministrazione di Matteo Pajola da parte del Pd, del gruppo L'Altra Este, che sostengono l'attuale amministrazione e che siedono in giunta, e delle associazioni per la difesa dei diritti Lgbt+ con a capo il coordinatore regionale di +Europa, Alberto Ruggin. Sul caso è intervenuto anche il parlamentare Alessandro Zan: «La giornata mondiale contro l’omotransfobia del 17 maggio è promossa e riconosciuta dal 2004 dall’Unione e dal Parlamento Europeo, per commemorare e celebrare le violenze e le discriminazioni che la comunità lgbtq+ ha subito nel corso della storia e che tutt’ora spesso subisce. Quindi stupisce e rammarica che l’amministrazione di Este, dichiaratamente progressista ed europeista, abbia messo in discussione lo svolgersi di un evento programmato per domenica 15 maggio: in che modo l’inaugurazione di una panchina arcobaleno può risultare divisiva, che è simbolo di pace, democrazia e libertà? Anzi, credo che il sindaco Pajola, se confermasse l’annullamento dell’evento, lancerebbe un messaggio di esclusione e divisione. Esattamente il contrario di ciò che hanno chiesto i cittadini di Este solo pochi mesi fa, mandando a casa la giunta leghista. Auspico quindi che, come chiede il Partito Democratico di Este, siano confermati tutti gli eventi già programmati, per iniziare un percorso di inclusione e riconoscimento della piena cittadinanza di tutte e tutti i cittadini».

Pd Este

«La decisione del sindaco ci ha spiazzati e amareggiati tutti, considerando che l’inaugurazione della panchina era già stata concordata e condivisa da tempo - aggiunge Andrea Dalla Valle, segretario del Partito Democratico di Este - .Tuttavia, che a Este si discuta di contrasto alle violenze, alle discriminazioni e di diritti, nel contesto di una manifestazione in piazza Maggiore, è un risultato notevole e un punto di partenza inimmaginabile solo pochi mesi fa, con la precedente amministrazione leghista. Lavoriamo assieme a favore dei diritti di tutte e tutti, per una città più inclusiva ripartendo dalle parole dell'assessore Businarolo e creando un percorso sul lungo periodo».