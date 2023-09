Nell'ExoSpaceHab-X all'Orto Botanico: esperienza spaziale

L'Orto botanico di Padova ospita “Dalla Terra all'infinito. Alla scoperta del mondo di domani". Ha avutto inizio lo scorso dmartedì 5 e terminerà domenica 10 settembre. "Una settimana spaziale" che ha l'obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della presenza umana nello spazio presentandone i diversi aspetti e le sfide presenti e future. Tra le opportunità anche quella di visitare l'interno di ExoSpaceHab-X, una struttura analogica mobile appositamente progettata per simulare la vita all'interno di una base lunare e ricrea condizioni simili a quelle dello spazio. L'ExoSpaceHab-X permetterà di comprendere meglio i molteplici aspetti dell'esplorazione spaziale e di anticipare le sfide che gli astronauti affrontano durante le loro missioni. «E' pensato non solo per astronauti ma anche per studenti e ricercatori», ci spiega Serena Crotti cheè l'ideatrice del modulo spaziale ExoSpaceHab-X. Inutile dire che la settimana di esposizione ha avuto molto successo e che la possibilità di accedere e visitare questo vero e proprio modulo lunare termina domenica 10 settembre accelera le richieste. Noi abbiamo approffittato della disponibilità e la competenza della stessa Serena Crotti per entrarci e capire come si svolge la vita dentro a questo che è un vero e proprio simulatore che può ospitare più persone nelle condizioni in cui ci si troverebbe se ci si trovasse davvero nello spazio.