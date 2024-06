Nelu Pascu dona alla “Salomone” una sua opera, poi torna e la firma

In segno di riconoscenza nei confronti dell’Esercito Italiano per aver installato la passerella ciclo-pedonale in Riviera Paleocapa, il pittore rumeno Nelu Pascu, noto a Padova come “l’artista della Specola”, aveva realizzato un dipinto, delle dimensioni di 1,40 x 2,00 metri, poi donato al Comando Forze Operative Nord, nel corso della tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera con le Autorità cittadine martedì 18 giugno. A distanza di qualche giorno, l’artista è ritornato alla Caserma “Salomone” per firmare l’opera e presenziare al suo posizionamento nel locale Ingresso d’onore del Comando. Nell’occasione, Nelu Pascu è stato ricevuto dal Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, il quale ha nuovamente espresso al pittore il proprio apprezzamento per l’opera realizzata, ringraziandolo sentitamente per il dono