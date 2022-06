Nicola Rossi è il nuovo presidente della Fiera

Il Consiglio di Amministrazione di Padova Hall SpA, riunitosi nel pomeriggio di ieri 6 giugno, ha nominato Nicola Rossi nuovo presidente della società. Rossi, già membro del CdA, attuale presidente di Confesercenti del Veneto Centrale e imprenditore con una consolidata esperienza nel campo dell’organizzazione di fiere ed eventi, succede ad Antonio Santocono. «Ringrazio il CdA e i soci di Padova Hall per la fiducia che hanno scelto di darmi» dichiara il neopresidente Nicola Rossi. «È un grande onore per me guidare questa società che il presidente uscente e la governance hanno portato a risultati finanziari positivi. Il quartiere fieristico è al centro di innovativi progetti di sviluppo che porteranno beneficio al tessuto produttivo del territorio. Credo quindi sia prioritario proseguire lungo il percorso già tracciato e operare in continuità con il mio predecessore». «Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Nicola Rossi» dichiara il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono. «In qualità di socio di Padova Hall continuerò a dare il massimo rilievo alle esigenze di questa società e attenzione allo sviluppo dei suoi progetti. Sono certo che Padova Hall continuerà ad essere strumento versatile al servizio della città, sempre vicina al mondo della ricerca e dell’impresa».