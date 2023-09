Nido di calabroni a villa Draghi: i vigili del fuoco senza il disinfestante, lo compra il sindaco

Tutto bene quel che finisce bene, ma qualche perplessità rimane. Ieri, domenica 10 settembre, un cittadino di Montegrotto Terme è stato punto da un calabrone all’inizio del sentiero che conduce a villa Draghi, una puntura che ha provocato difficoltà respiratorie e ha richiesto le cure del Pronto soccorso. L’amministrazione comunale contattata dai cittadini che hanno rilevato nel sito la presenza di un nido con molti calabroni ha immediatamente provveduto a chiudere la zona e a chiamare i vigili del fuoco per la rimozione del nido.

«La sorpresa - racconta il sindaco Riccardo Mortandello - è stata la risposta che ho ricevuto dai vigili del fuoco ‘Interveniamo, ma il Comune di deve fornire il prodotto contro le vespe e i calabroni perché non lo abbiamo. Anni fa ce lo forniva la Provincia ma ora non ce lo fornisce più’». Fortuna ha voluto che domenica ci fosse a Montegrotto Terme un supermercato aperto, così sindaco e vicesindaca sono andati ad acquistare 5 spray della schiuma antivespe e calabroni e le hanno date ai vigili del fuoco per il loro intervento. «La spesa - conclude il sindaco - è stata modesta. Ma mi chiedo che cosa sarebbe successo se semplicemente il supermercato non fosse stato aperto. Sono avanzati 3 spray e gli ho detto di tenerseli per gli interventi che verranno. Ma il meccanismo mi pare inconcepibile. Ringraziamo i vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento ma credo che se i Comuni devono dotarsi di questo insetticida dovrebbero saperlo per tempo».