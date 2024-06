Trans a disagio alle urne: Padova taglia le divisioni tra uomini e donne nelle code per il voto

Basta code divise tra uomini e donne ai seggi elettorali padovani. E' l'indicazione data dall'amministrazione comunale ai presidenti dei seggi, che nel prossimo weekend dovranno gestire i flussi per il voto alle europee dell'8 e 9 giugno. Padova su questa proposta diventa antesignana insieme a Milano, uniche città in cui per la prima volta sono state date queste disposizioni. Nelle ultime riunioni sono state trasmesse a chi gestirà le operazioni, con lo scopo di non mettere in difficoltà le persone in transizione, che sui propri documenti hanno indicato un genere a cui non appartengono.

La motivazione

«Ad oggi, in modo completamente anacronistico, vale ancora la legge per cui sulla tessera elettorale di una donna sposata c'è il cognome del marito - spiega l'assessora ai servizi demografici, Francesca Benciolini - .Sempre la stessa legge determina che gli elenchi siano divisi in uomini e donne, ma in realtà basterebbe fare in ordine alfabetico. Molte persone in transizione hanno segnalato questa problematica, dicendo di non voler andare a votare perché si sentono a disagio». Per i presidenti non si tratta di un obbligo, ma di un'indicazione ben precisa e scritta anche sui manuali consegnati nei giorni scorsi.

Scrutatori

Ieri, 3 giugno, c'è stato l'incontro con i presidenti dei seggi per le ultime indicazioni. In provincia ne mancano molti, mentre a Padova il problema non sussiste: «Noi abbiamo già un elenco di persone che hanno confermato, ma abbiamo anche lista di back up sia per i presidenti che per gli scrutatori da cui attingere eventualmente - chiarisce Benciolini - . Ci sono 449 nominativi iscritti regolarmente all’albo e 130 disponibilità di elettori oltre l’albo». Guadagneranno 110 euro al giorno. Chi dovesse aver smarrito la tessera o completato gli slot, potrà recuperarla negli uffici elettorali aperti: venerdì (9-18), sabato (9-23) e domenica (7-23).