Niente fuochi di fine anno, limitate le luminarie. Bressa: «Giusto dare un segnale in tempi difficili»

Le luci delle luminarie si spegneranno a mezzanotte invece che alle 2 come negli anni precedenti. Per fine anno previsto un grande evento con un ospite che però non è stato ancora svelato

Niente fuochi di Capodanno, limitate le luminarie. «Bisogna dare un segnale, in tempi come questi», ha spiegato l'assessore al commercio, Antonio Bressa. Previsto invece per fine anno un evento musicale che l'assessore non vuole svelare. Per quanto riguarda le luminarie invece, come l'anno passato un bando per agevolare i commercianti che vogliono illuminate a festa le vie dello shopping. Le luci si spegneranno a mezzanotte invece che alle 2 come negli anni precedenti. Confermato invece lo spettacolo del video mapping.